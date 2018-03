Trein ramt wagen die te laat sporen wil oversteken 01 maart 2018

02u59 0 Gent De bestuurder van een auto is gisteren rond 12.30 uur zwaargewond geraakt nadat hij door een trein geramd werd op de spoorwegovergang aan de Afrikalaan in Gent, ter hoogte van sportwinkel Decathlon. Hij wilde de sporen te laat nog oversteken.

Hoewel de slagbomen dicht gingen, wilde de chauffeur volgens treinreizigers nog snel de vier sporen oversteken. Toen dat niet meer lukte, stopte hij in het midden van de spoorwegovergang, waar wat ruimte is tussen de twee middelste sporen.





"Wij zaten vooraan, dus we hebben het zien gebeuren", vertellen enkele scholieren die op weg waren naar huis. "De chauffeur wilde tussen de spoorlijnen wachten tot de slagbomen weer open gingen, maar stond met zijn achterkant nog op de sporen. Dan is de trein ertegen gereden." De spoorwegpolitie voert een onderzoek naar hoe de aanrijding precies kon gebeuren.





Een uur na de aanrijding konden de passagiers van de trein op een bus stappen en hun weg verder zetten. Ook voor het traject Eeklo-Ronse werden vervangende bussen voorzien. Infrabel controleerde het treinstel, dat uiteindelijk rond 14.20 uur verder kon rijden. Tot dan bleef de spoorwegovergang versperd, wat lokaal voor lange files zorgde.





De aanrijding toont voor Infrabel aan dat sommige chauffeurs nog steeds niet voorzichtig genoeg zijn op spoorwegovergangen. "Onze boodschap is dat chauffeurs de regels altijd moeten respecteren op een overweg", aldus woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit. (WSG/JEW)