Trefpunt zwaait Guido uit 23 juli 2018

Trefpunt heeft gisteren afscheid genomen van boegbeeld Guido De Leeuw (64). Na 46 edities waaraan hij meewerkte, gaat de ancien van de Gentse Feesten met pensioen. Hij was er al bij in 1972 toen Walter De Buck de touwtjes van de feesten nog in handen had. Voor zijn laatste dag werd Guido in de bloemetjes gezet. Hij kreeg uit handen van burgemeester Termont een gebeeldhouwde leeuwenkop. Verder droeg acteur Guido Lauwaert een sonnet voor en bracht Wim Claeys een ode op de tonen van 't Vliegerke. Guido hield de kortste afscheidsrede ooit: 'Weet ge, ik jullie allemaal missen", zei hij. Guido duikt nu in het archief van Trefpunt in om zo veel mogelijk info op te vissen voor de 50ste feesten aan Sint-Jacobs. (EDG)