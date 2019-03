Travestie-legende Dille duikt op in videoclip van Gentse groep Sabine Van Damme

26 maart 2019

08u31 10 Gent De Gentse groep Divan & The House of Quoi’s heeft een nieuwe single uit. En los van het feit dat die aangenaam is om te beluisteren, is ook de bijhorende clip het bekijken waard. Daar duikt immers Dille in op, hét travestie-fenomeen van Gent.

Wie kent Dille niet? René De Schepper (67) voor de vrienden ligt mee aan de basis van het hele travestie-gebeuren in Gent. Dille beklom voor het eerst het podium halfweg de jaren 70, toen als drag queen La Dehliala Di. In 1983 richtte ze haar eigen gezelschap Paris Follies op. Dille bepaalde jarenlang mee de sfeer van de Gentse Feesten en doet dat eigenlijk nog steeds, al is het dan niet meer met een travestie-gezelschap. Het fenomeen met de grote muil komt op élke openingsreceptie verkleed als de affiche van dat jaar, doet het jaar door rondleidingen door Gent als Diva Dille, in een meidentenue van de vorige eeuw, en is nog steeds een meester als het op gelijk welk kostuum aankomt.

En die Dille duikt nu dus op – als zichzelf dan nog – in de videoclip van ‘Drag Queens in Limousines’ van Divan & The House of Quoi’s. Er zit nochtans een paar generaties verschil tussen Dille en Divan, maar de twee lijken elkaar perfect te vinden. Divan – David Van Den Hende – is zeker geen onbekende. Hij scoorde al verschillende hits met zijn andere groep, Hermitage, in het kleinkunstgenre. Met Divan & The House of Quoi’s brengt hij in mei een eerste album uit onder de naam ‘The Gay Tapes’.

“’Drag Queens in Limousines’ is eigenlijk een cover, oorspronkelijk gebracht door Mary Gauthier, enkele weken terug nog genomineerd voor een Grammy”, zegt Divan. “Zij reageerde al op deze nieuwe versie met: ‘Divan, I love it! I’m happy you recorded it, thank you! Mary’.”

Drag Queens in Limousines kan je hier horen. Meer info over Divan & the House of Quoi’s vind je op hun website, op Facebook en op Instagram. De song is ook te beluisteren op Spotify - iTunes en Soundcloud.