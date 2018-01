Transparantie? Nee, schertsvertoning In 75 minuten duizenden pagina's inkijken (maar niet de vertrouwelijke) 20 januari 2018

02u33 0 Gent De stad Gent en KAA Gent hebben volledige transparantie beloofd in het Ghelamco-dossier. In theorie dan toch. Alle papieren werden netjes uitgestald, maar wie raakt in 75 minuten tijd wegwijs in een juridisch en fiscaal kluwen van enkele duizenden pagina's, 'ter beschikking' in één exemplaar.

"Omdat alle betrokken organisaties transparantie willen blijven geven, nodigen ze elke journalist uit om op vrijdag 19 januari tussen 9 en 13 uur naar de Ghelamco Arena te komen, waar het volledige dossier ter inzage zal zijn." Het klinkt fantastisch, maar de realiteit was anders. In de perszaal van de Ghelamco Arena stonden inderdaad een massa mappen netjes uitgestald, maar 'vrij ter inzage' waren ze niet. Eerst werd een 'beknopte' uitleg gegeven over de totstandkoming van het stadion, door KAA Gent-voorzitter Ivan De Witte, Paul Geysens van Ghelamco, burgemeester Termont, financiënschepen Christophe Peeters, Patrick Devers (advocaat van de stad) en zelfs sportschepen Resul Tapmaz. Pas om 11.45 uur mochten de documenten worden ingekeken, maar alleen op specifieke aanvraag. Even een map doorbladeren om te zien wat daar inzit, dat mocht niet. En heel wat documenten bleken 'vertrouwelijk' te zijn, en dus niet ter inzage.





Kluwen

Los daarvan is het dossier Ghelamco er eentje dat zich uitstrekt over vele jaren, al van 2001, met heel veel spelers, die er samen een juridisch en fiscaal kluwen van hebben gemaakt. Verschillende experten zouden er zich vele uren moeten kunnen over buigen om er wijs uit te geraken. De documenten op een tafel uitstallen voor een handvol journalisten is dus geen 'volledige transparantie' bieden. "Maar wat moeten we anders, na zo'n aanval?", klonk het. En ook: "Het is niet omdat de documenten enkel vandaag beschikbaar zijn, dat er nadien geen vragen meer mogen gesteld worden." Alsof vragen stellen niet altijd zou mogen...





(EDG/VDS)