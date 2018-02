Tramverkeer verstoord door ingestorte schouw 06 februari 2018

02u38 0

Het tramverkeer van lijn 1 draaide gisterenochtend in de knoop door een brandweerinterventie in de Rabotstraat in Gent. Daar was een schoorsteen naar beneden gevallen en op de rijbaan terechtgekomen. Gewonden vielen er niet en de brokstukken kwamen niet op een voertuig terecht. De brandweer moest wel de rijbaan afsluiten en vroeg De Lijn om de spanning van de bovenleiding te halen zodat er op een veilige manier gewerkt kon worden. Dat had dan ook gevolgen voor het tramverkeer, dat tussen de Korenmarkt en de Nieuwevaartbrug niet meer reed. Rond 11 uur was de baan vrijgemaakt. (JEW)