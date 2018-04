Tramverkeer verstoord door brandweerinterventie 11 april 2018

Het tramverkeer van lijn 4 was gisterenavond rond 18 uur even in beide richtingen verstoord tussen het Rabot en de Tolpoort in Gent. De brandweer was er bezig met een interventie, waardoor de tram tijdelijk niet kon passeren. De hinder was van korte duur. (JEW/DJG)