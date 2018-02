Tramlijn 2 onderbroken door vrieskou 28 februari 2018

Door een kabelbreuk gisterochtend in de Papegaaistraat was er geen tramverkeer meer mogelijk op lijn 2. Door de vrieskou schoot een kabel van de bovenleidingen uit de muur. De technische dienst van De Lijn begon om 8 uur een nieuwe verankering in de muur te boren en de kabel weer te bevestigen. De Papegaaistraat werd even afgesloten tussen het kruispunt met de Galgenberg en het kruispunt met de Johan Daisnestraat, in beide richtingen. Het verkeer werd omgeleid zodat de technische dienst haar werk in alle rust kon uitvoeren. Veel hinder voor het tramverkeer was er niet omdat er in Gent weinig trams reden door de nationale staking. (DJG)