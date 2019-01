Tramhalte schuift 100m op, 8 parkeerplaatsen verdwijnen Halte in Kortrijksepoortstraat was te kort voor de Albatrostram Erik De Troyer

22 januari 2019

De bewoners van de Kortrijksepoortstraat zijn boos omdat er acht parkeerplaatsen geschrapt worden voor het verplaatsen van een tramhalte. “We hebben hier lang tegen gestreden. Voor de verkiezingen kregen we de belofte dat de tramhalte niet op korte termijn zou verplaatst worden en na de verkiezingen doen ze het toch. We zijn misleid”, klinkt het.

Het actiecomité voelt zich genegeerd. “We zamelden destijds 200 handtekeningen in en namen een advocaat onder de arm om bezwaar in te dienen. Uiteindelijk werd dat bezwaarschrift onontvankelijk verklaard wegens vormfouten. Eind augustus kregen we nog van het kabinet van schepen Watteeuw te horen dat er op korte termijn geen plannen meer waren om die tramhalte te verhuizen. We zijn nu vier maanden later en plots vinden we een brief in onze bus dat De Lijn toch aan de werken begint”, aldus Guido Vereecken.

De huidige halte ter hoogte van de Kannunikstraat is vijf meter te kort voor de Albatrostrams. Daarom verschuift de halte naar het begin de van de Kortrijksepoortstraat waar zich nu 8 parkeerplaatsen bevinden.

“Hier zijn al nauwelijks parkeerplaatsen voor de bewoners en nu spelen we er nog een pak kwijt. Wat we echt niet snappen is dat dergelijke werken nu gebeuren terwijl binnen enkele jaren de straat toch een volledige heraanleg nodig heeft. De tramsporen zijn hier volledig versleten.”

Schepen Filip Watteeuw (Groen) benadrukt dat het om een werf van De Lijn gaat en dat het bijgevolg hun verantwoordelijkheid is. “We hadden zelf niet verwacht dat de werf zo snel zou opstarten. De buren waren een juridische procedure gestart en normaal gezien kan dat een jaar of langer duren. Aangezien het bezwaar onontvankelijk was, verliep de procedure veel sneller en is er nu al een vergunning voor De Lijn. Zij beslissen zelf hoe dringend die werken zijn”, zegt hij.