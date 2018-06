Traktatie op lucht en vet 23 juni 2018

02u43 0

De Fietsambassade bestaat 1 jaar en trakteert de fietsers. Van maandag 25 juni tot donderdag 28 juni krijgen fietsers op vier locaties lucht in de banden gepompt en kettingen gesmeerd. Dat gebeurt telkens van 7 tot 9 en van 16 tot 18 uur op de Coupure, Bijlokevest, Visserij en in de Forelstraat. Info via fietsambassade.gent.be (EDG)