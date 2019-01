Trajectcontroles Brusselsesteenweg en Wiedauwkaai werken niét: voorlopig geen boetes voor overtreders Jeroen Desmecht

12 januari 2019

09u10 0 Gent Wie de voorbije maanden zijn voet niet van het gaspedaal kon houden op de Brusselsesteenweg of de Wiedauwkaai, kan opgelucht ademhalen. De trajectcontroles daar zijn namelijk nog niet actief, zo bevestigt de federale politie aan onze redactie.

De camera’s voor een trajectcontrole op de Wiedauwkaai werden in april vorig jaar geïnstalleerd op vraag van de Vlaamse overheid. Iets later werd ook de Brusselsesteenweg in Gentbrugge voor een stuk uitgerust met nummerplaatscanners. De vraag ‘Kan ik al een boete krijgen?’ passeerde daarna regelmatig de revue. “Het is niet omdat een systeem is geïnstalleerd, dat het meteen in werking treedt”, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) toen.

In augustus kwam dan plots het nieuws dat de trajectcontroles in alle stilte op actief waren gezet. Dat blijkt nu dus niet te kloppen. “Momenteel zijn geen van beide trajectcontroles operationeel”, stelt de persdienst van de federale politie. “We doorlopen de nodige stappen, maar daar komt nu eenmaal heel wat bij kijken.”

Ook bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer bevestigen ze dat de camera’s niet actief zijn, en spreken ze over miscommunicatie. “We zijn momenteel bezig met de laatste fase. De toestellen worden nu geijkt. De camera’s moeten heel strenge procedures doorlopen, zodat de metingen zeker correct lopen.”

Startdatum niet bekend

Wanneer de camera’s dan wel geactiveerd worden, is nog niet geweten. Wie de voorbije maanden het gaspedaal te stevig induwde op één van beide gewestwegen, komt er dus met de schrik van af.

Op de Wiedauwkaai gaat het om een traject van 1,9 kilometer tussen het verhuurbedrijf Dockx Rental en het DATS-tankstation. Er geldt daar een snelheidsbeperking van 50 per uur. Op de Brusselsesteenweg loopt de 350 meter lange trajectcontrole tussen de kruispunten met de de Jean Jaurèslaan en de Bruiloftstraat. Daar geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Beide wegen worden beschouwd als risicovolle trajecten waar regelmatig ernstige ongevallen plaatsvinden.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakte de plannen voor de controles eind juni 2017 bekend. In totaal werd voor 20 verschillende trajectcontroles in Vlaanderen een bedrag van 2,6 miljoen euro uitgetrokken.