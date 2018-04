Trajectcontrole Wiedauwkaai werkt vanaf juni 28 april 2018

De nieuwe trajectcontrole op de Wiedauwkaai in Gent is vanaf begin juni operationeel. Sinds kort zijn de nieuwe camera's geïnstalleerd aan het verhuurbedrijf Dockx Rental aan de ene kant en net voorbij het DATS-tankstation aan de andere kant.





Op verschillende Facebookgroepen waren de camera's gespreksonderwerp nummer één. "Blijf er weg", was de boodschap. Voor een snelheidsovertreding hoef je er voorlopig nog niet te vrezen, want het systeem voor de trajectcontrole moet eerst geijkt en gehomologeerd worden. De maximumsnelheid op de weg blijft dezelfde als voorheen: vijftig kilometer per uur. Ook op de Brusselsesteenweg in Gentbrugge, aan domein Puyenbroeck in Wachtebeke en in de Kerkstraat en Slagmanstraat in Zaffelare komen er op korte termijn trajectcontroles. De komende jaren heeft de Vlaamse overheid al heel wat geld voorzien om op verschillende plaatsen trajectcontroles in te voeren. Die moeten op termijn de klassieke flitspaal vervangen om zo de veiligheid te verhogen en de snelheid te laten afnemen.





