Tractor met oplegger belandt in kanaal, bestuurder kan zichzelf redden Wouter Spillebeen en Tijs van Puyenbroeck

22 maart 2019

12u39 3 Gent De bestuurder van een tractor heeft vanochtend de schrik van zijn leven beleefd toen zijn tractor met oplegger in het kanaal Gent-Terneuzen terechtkwam ter hoogte van de Riemekaai. De brandweer en een bevriende firma haalden de tractor uit het water.

Hoe de tractor precies in het water belandde, is nog onduidelijk. De man kwam met zijn tractor en oplegger aangereden uit de richting van Klein-Rusland toen hij ineens een paal met beveiligingscamera’s raakte en het water in reed.

Volgens omstaanders bleef de man ongedeerd en kon hij zelf uit zijn tractor kruipen. “De man kan zelf ook niet goed verklaren hoe het kon gebeuren”, klinkt het bij de brandweer. “Hij gaf aan dat hij misschien zijn ogen van de weg haalde, omdat hij aan het hoesten was.”



Met de hulp van een bevriende firma begon de brandweer aan de bergingswerken. De oplegger werd eerst uit het water getakeld, daarna hebben duikers van de brandweer ook de tractor geborgen. Er is geen hinder voor het scheepvaartverkeer aangezien het landbouwvoertuig niet ver in het water tot stilstand kwam. De paal met de beveiligingscamera’s zal hersteld moeten worden.