Tracker op fiets? Politie gaat op zoek 31 maart 2018

03u21 0

De Gentse fietsambassade onderzoekt op welke manier de Gentse fietsen uitgerust kunnen worden met een gps-tracker.





"We onderzoeken welke exemplaren er op de markt zijn en welke geschikt zijn om op grote schaal te gebruiken. Men kan ze wegstoppen in de stuurstang, in een fietslicht, etc", legt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) uit. "Het is de bedoeling dat fietsers die tracker kunnen kopen of huren via de stad Gent. We willen dat zo snel mogelijk realiseren. Het is niet de bedoeling dat de eigenaar zelf die gestolen fiets zal opsporen. Dat wordt een taak van de Gentse politie."





(EDG)