Traagste bouwwerf blijft wat langer STAD WEIGERT BOUWVERGUNNING VOOR WERF DIE AL 18 JAAR AANSLEEPT ERIK DE TROYER

02u35 0 Foto Wannes Nimmegeers Een deel van de kantoren werd in 2000 al gebouwd. Om onbekende redenen is de bouw niet verder doorgegaan. Gent Er komt maar geen schot in de traagste werf van Gent. Sinds de start van de werken in het jaar 2000 werden er op de werf aan de Kortrijksepoortstraat welgeteld twee halve gebouwen opgericht maar de werken liggen er vooral al héél lang stil. Een poging om de werf toch opnieuw op te starten botste op een 'njet' van de stad.

Gemeenteraadslid Mieke Bouve (sp.a) wou wel eens weten hoe het nu zit met die opvallende werf waar maar niets lijkt vooruit te gaan. "Deze bouwwerf ontsiert in grote mate het uitzicht van deze toch wel belangrijke verbindingsweg." Ze informeerde naar de geschiedenis van de werf en naar de mogelijkheden van de stad om in te grijpen.





Werken gestart in 2000

Volgens Sven Taeldeman (sp.a) werd de eerste bouwvergunning aangevraagd in 1999. "Een private ontwikkelaar wou de woningen op die site slopen en er duplex-kantoren en een ondergrondse parking van twee verdiepingen bouwen. Er stond ook een botenberging op de plannen. Toen kon een bouwvergunning niet vervallen als men binnen het jaar aan de werken begon. Dat is ook gebeurd. In 2000 heeft men aan de kant van de Leie een deel van de kantoren en de ondergrondse parking gebouwd, maar die zijn nooit afgewerkt. Maar om onbekende redenen is de bouw toen niet verder door gegaan", aldus de schepen.





Schot in de zaak

In 2010 leek er dan toch schot te komen in de zaak. Er werd een nieuwe bouwvergunning aangevraagd, deze keer voor de woningen aan de straatkant. Die vergunning verviel echter na twee jaar omdat er nog steeds niet aan de bouw was begonnen.





Om de projectontwikkelaar toch wat aan te vuren hebben zowel voormalig schepen Balthazar als huidig schepen Taeldeman een gesprek gehad met de eigenaar. Dat resulteerde in een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning. "Maar die hebben we moeten weigeren. Ze was op zo veel vlakken niet in orde dat we die onmogelijk konden toestaan. Er waren problemen qua erfgoed, parkeerplaatsen en algemene ruimtelijke beginselen. Dat betekent dat de werf nog een tijdje langer een braakliggend terrein blijft."





De stad hoopt via boetes de eigenaar aan te zetten tot actie. De onafgewerkte panden prijken sinds vorige maand op de lijst met leegstaande gebouwen, dus moet er leegstandstax betaald worden. Op de gronden wordt dan weer een belasting geheven voor onbebouwde percelen. "We hopen dat deze belastingen de eigenaar aanzetten tot actie", aldus schepen Taeldeman.