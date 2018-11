Tovertuin beantwoordt capaciteitsprobleem in Bloemekenswijk met nieuwbouw Yannick De Spiegeleir

14 november 2018

14u56 1 Gent In de Francisco Ferrerlaan heeft Freinetschool De Tovertuin haar nieuwbouw vandaag feestelijk geopend.

Sinds 2011 is er in de Bloemekenswijk een grote vraag naar plaatsen in een buurtschool. Steeds meer ouders zoeken voor hun kleuter een plaats dichtbij huis en een uitbreiding drong zich op. Door de grootte van de site lag De Tovertuin in een ideale positie om die uitbreiding te realiseren en al snel werd de keuze gemaakt om de capaciteit uit te breiden van 144 naar 240 leerlingen.

“Door deze uitbreiding willen we zo veel mogelijk kinderen een plaats in een buurtschool garanderen. Daarom bouwden we voorbije 6 jaar 1 extra school per jaar en komen er de volgende jaren nog eens 1.500 stoelen bij”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Samen met de bouwontwikkelingen doorliep de school ook een vernieuwing op pedagogisch vlak. Sinds 2013 bereidt de school zich voor op de uitbouw van een volwaardige Freinetbasisschool, met verschillende leefgroepen in het lager onderwijs en ‘classes uniques’ in het kleuteronderwijs.

Het schoolgebouw voldoet aan alle hedendaagse normen in verband met isolatie. Daarnaast werd er ook ingespeeld op de oriëntatie van de ramen om zo veel mogelijk natuurlijk licht binnen te krijgen. Dankzij zonneweringen wordt een teveel aan warmte buiten gehouden en komt de bruikbare warmte binnen. Vloerverwarming en ventilatie zorgen voor de verdere verwarming van het gebouw. Te warm in het gebouw? Dan start de nachtventilatie op. Die brengt de koudere nachtlucht naar binnen en zorgt opnieuw voor aangename temperaturen. Doordat elke ruimte apart kan geregeld worden, kan een warmere klas er niet voor zorgen dat het volledige gebouw afkoelt.

“Bij de totaalrenovatie en uitbreiding van de kleuterschool tot een volwaardige basisschool stond duurzaamheid centraal. Er is volop gekozen voor allerlei duurzame technieken van regenwaterrecuperatie tot energie-efficiëntie. Zo vernieuwen we onze schoolgebouwen en maken we ze klaar voor de toekomst”, zegt schepen van Facility Management Martine De Regge (sp.a).