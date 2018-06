Tot zeven jaar cel na drugsmokkel vanuit Brazilië 05 juni 2018

Twee Chileense drugsmokkelaars zijn gisteren veroordeeld tot zeven jaar cel en 18.000 euro boete voor grootschalige cocaïnetransporten vanuit het Braziliaanse Santos naar de haven van Gent. De twee maakten volgens de rechter respectievelijk 160.000 euro en 135.000 euro winst. Het parket berekende dat C. tientallen kilogram cocaïne verscheepte. Zesmaal voer hij met de drugs mee naar ons land. Zijn landgenoot Bruno H. voer zelfs zeven keer over en weer. Op 22 december 2016 kon de politie al 37 kilo in beslag nemen. Een derde kompaan, die zijn kat stuurde naar de rechtbank, kreeg twee jaar en 6.000 euro boete. (WSG/JEW)