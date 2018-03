Tot vier jaar cel voor riooldekselbende 15 maart 2018

02u51 0 Gent Een achtkoppige Roemeense bende is gisteren veroordeeld tot vier jaar cel voor enkele brutale ramkraken. In de winkel van Guy Van Tornhout in Sint-Denijs-Westrem konden ze voor ruim 15.000 euro buit maken.

De acht Roemenen waren naar ons land afgereisd om werk te zoeken. Dat ging echter niet zo vlot, waarna ze de criminele toer opgingen. Vanuit hun uitvalsbasis langs de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke ging de bende vrij voorbereid te werk, met verkenningen en verschillende auto's en gsm's. Wat begon als 'gewone' diefstallen, mondde snel uit in zeer brutale ramkraken. Zo sloegen ze in de nacht van 30 april op 1 mei toe bij telecomwinkel Guy Van Tornhout langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem. Met een riooldeksel stampten ze de zwaar beveiligde toegangsdeur stuk en gingen ze met zo'n 15.000 euro aan gsm's en iPads aan de haal. "Ook de schade bedroeg meer dan 15.000 euro. Het zijn financiële mokerslagen voor zo'n bedrijf en de mensen die erachter zitten. Ze moeten hard werken voor elke euro", aldus procureur Davy Van den Bossche. De ramkraak van toen was de veertiende voor Van Tornhout. Een ramkraak op een tankstation in De Pinte mislukte. Na die ramkraak en inbraken in onder meer Gavere begon de politie een onderzoek naar de bende. Daar viel de politie in juni binnen en werden elf mensen opgepakt.





(JEW)