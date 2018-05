Tot vier jaar cel voor 16-koppige drugsbende 02 mei 2018

02u27 2

Een zestienkoppige bende is maandag veroordeeld tot zware straffen en boetes omdat ze op grote schaal cocaïne, hasj en wiet verkochten in Gent. De rechtbank heeft ook drie wagens verbeurd laten verklaren.





Bendeleider Abdelkader B.A. kreeg de zwaarste straf met vier jaar cel en 30.000 euro boete. Hij werd ook onmiddellijk aangehouden omdat hij zijn kat gestuurd had naar de rechtbank. De man is alvast geen onbekende voor het gerecht. Zo veroordeelde het hof van beroep in Gent hem in 2011 nog tot vier jaar cel voor een reeks gewapende overvallen op wapenhandel Parret in Oudburg, een Best Westernhotel, fastfoodrestaurant Quick op de Antwerpsesteenweg in Oostakker, restaurant 't Boerenhof in de Gentstraat in Oostakker en café Falstaff op de Brusselsesteenweg in Gentbrugge. Op het moment van die feiten was hij amper 20 jaar oud. Zijn les had hij duidelijk nog niet geleerd, later moest hij zich verantwoorden voor de diefstal van een wielklem en een motor. En nu dus voor de verkoop van drugs. (JEW)