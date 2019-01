Tot november nog de slechtste kasseistraat van Gent, straks in BK wielrennen: heraanleg Koningsdonkstraat in volle gang Jeroen Desmecht

15 januari 2019

20u41 0 Gent De ‘slechtste kasseien van Gent’ zijn binnenkort verleden tijd. Tegen mei 2019 zou de heraanleg van de Koningsdonkstraat aan de Gentbrugse Meersen klaar zijn. Meer zelfs: de straat langs het natuurgebied maakt deel uit van het parcours van het BK wielrennen, dat eind juni plaatsvindt.

Op het Gentse grondgebied wordt de rijweg heraangelegd met betonnen rijstroken langs beide kanten van de baan. Tussen deze ‘karrensporen’ komen nieuwe kasseien. Op het grondgebied van Melle, vanaf het kruispunt met de Weverbosdreef, worden de oude kasseien vervangen door nieuwe. Naast de kasseiweg komt er dan een volledig nieuwe fietspad. Ook het pleintje aan de Heusdenbaan wordt opnieuw ingericht. “De werken zijn gestart in november”, zegt Liesbeth De Bruyn van de stad Gent. “Momenteel zitten wel goed op schema. Tegen mei 2019 zou de heraanleg klaar zijn.”

BK wielrennen 2019

De Koningsdonkstraat mag dan wel een populaire doorgangsweg zijn voor tweewielers, erg fietsvriendelijk zijn de kasseien niet. Daar komt binnenkort dus verandering in: 30 juni wordt de straat alvast uitgetest op het BK wielrennen. Het startschot wordt om 12.00 uur gegeven aan het Gentse stadhuis. Daarna loopt het parcours via Merelbeke naar de Vlaamse Ardennen, waar de renners drie keer een lus van 18 kilometer zullen rijden. In Drongen volgt nog een eerbetoon aan ‘De Vlaamse Bulldog’ Walter Godefroot: daar leggen de renners zeven rondes van 15,5 kilometer af. Finishen doet het BK wielrennen aan de Watersportbaan.