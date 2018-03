Tot 25 procent meer fietsers 17 maart 2018

Intelligent Mobiel lanceerde vorige week nog een studie waaruit moest blijken dat de Gentenaars (en niet-Gentenaars) het circulatieplan een enorme last vinden. De studie van de stad suggereert net het tegenovergestelde: 55% van de Gentenaars is fan.





Uit de rondvraag blijkt dat 55% het circulatieplan een goede zaak vindt. Nog 10% is onbeslist en 35% vindt het een slechte zaak. In de binnenstad is zelfs 60% voorstander.





De meeste weerstand komt van automobilisten. Zij eisen een betere communicatie, een vlotter vergunningssysteem en beter openbaar vervoer.





De Gentenaars gebruiken hun wagen 6% minder om naar het werk te gaan, voor boodschappen is dat zelfs 28% minder. Het aantal fietsers in de binnenstad steeg met 25%.





29 % van de Gentenaars geeft wel aan dat ze sinds het circulatieplan minder vaak gaan shoppen.





De Lijn zag de snelheid van trams en bussen met 6% stijgen. Al gaat de winst in de binnenstad deels verloren aan de connecties met de stadsring.





De stadsring rondrijden gaat iets trager dan tevoren: tussen een halve minuut en drie minuten. In totaal krijgt de stadsring 7% extra verkeer te verwerken. De verbindingen van de toegangswegen naar de stadsring lopen wel vlotter. Heel wat Gentenaars beschouwen de stadsring niet als verbeterd.





In woonstraten telt men 58% minder auto's en 31% minder vrachtverkeer. Maar er zijn ook uitzonderingen die meer verkeer te verwerken krijgen zoals de PAG (Papegaai-, Annonciaden- en Gebroeders Vandeveldestraat)-as, de N430, Kortrijksepoortstraat, Kunstlaan en Gebroeders Van Eyckstraat.





Niet elke wijk blijkt even enthousiast. In het Rabot blijkt twee derde uitgesproken negatief. Toch voert de stad daar geen aanpassingen door. (EDG)