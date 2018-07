Tot 2.500 euro voor beste straatartiesten 23 juli 2018

Naar jaarlijkse gewoonte zijn de beste straatartiesten van de voorbije Gentse Feesten beloond. Bij de theatermakers won Rubio Miguel uit Spanje 2.500 euro dankzij zijn grappige paaldansact met veel publiekinteractie. Uit blijdschap liet hij bij de overhandiging zijn cheque even op zijn voorhoofd balanceren. De tweede plaats was voor buikdanseres Nora Hassaounia (1.000 euro) en goochelaar Angus Mcdonald (500 euro). Bij de muzikanten won Jasper De Kind met zijn Mexicaanse klassieke muziek 2.500 euro. Slagwerker Glenn Liebaut werd tweede. Derde plaats was voor Joris De Meester met zijn tot drumstel omgebouwde wasmachine. (EDG)