Tot 120.000 euro boete voor hoogbejaard koppel ECHTPAAR VERHUURDE JARENLANG SLECHT ONDERHOUDEN PANDEN JURGEN EECKHOUT

07 februari 2018

02u45 0 Gent Een hoogbejaard koppel van 87 en 86 jaar oud uit Wetteren is gisteren veroordeeld tot 120.000 euro boete omdat ze dertien panden verhuurden die in de verste verte niet voldeden aan de minimumvereisten. Samen moeten ze ook nog eens 49.540 euro aan huurinkomsten terugbetalen en krijgen ze tien maanden de tijd om de panden in orde te brengen.

Oogarts Jozef V. en zijn demente vrouw Hilda V. hadden hun hele leven lang hard gewerkt en investeerden hun centen in de vastgoedsector. Zo werden ze eigenaar van een pand met acht studio's boven wassalon Netezon in de Sint-Jacobsnieuwstraat, een aanpalend gebouw met drie studio's aan de Oude Schaapmarkt, een nachtwinkel in de Geldmunt en een woning in de Kerkstraat in Wetteren. Alleen verliep het verhuren volgens het Openbaar Ministerie niet volgens het boekje. De wooninspectie keurde de panden de voorbije jaren een voor een af omdat ze helemaal niet aan de vereisten voldeden. Een woning kan ongeschikt worden verklaard van zodra de wooninspectie vijftien strafpunten of meer vaststelt. Twee studio's boven het wassalon hadden maar liefst 80 en 97 strafpunten. In die woningen verbleven vaak mensen die het maatschappelijk en financieel erg moeilijk hadden.





Voldoende hersteld

Op vraag van de wooninspectie moest het koppel herstellingen uitvoeren. "Alle gebreken vastgesteld door de wooninspectie zijn voldoende hersteld om minder dan vijftien punten te hebben",verklaarde Jozef V. tijdens de behandeling van zijn zaak. "Hun trukendoos bestond erin de oude gebreken te vervangen door nieuwe. Op die manier bleven er gebreken op de inventaris staan", aldus de wooninspecteur. Hun advocaat bevestigt dat er op regelmatige basis herstellingen hebben plaatsgevonden, waarmee V. er in een aantal gevallen inderdaad in slaagde om onder de grens van vijftien punten te geraken. Een aantal studio's, waaronder die in de Sint-Jacobsnieuwstraat, worden momenteel niet verhuurd. Voor het gebouw in de Oude Schaapmarkt is recent nog een keuring uitgevoerd. Het gebouw had toen 50 strafpunten omdat de meters en tellers van de nutsdiensten in de kelder stonden en niet iedereen tot daar kon geraken. Dat euvel zou ondertussen ook opgelost zijn.





150 euro dwangsom

Het koppel riskeerde een jaar cel met uitstel en 12.000 euro boete, maar dat bedrag ligt nu een flink stuk hoger. Rechter Jan Van den Berghe gaf hen de opdracht om de panden in de Sint-Jacobsnieuwstraat, Oude Schaapmart en de Geldmunt in orde te zetten. Daarvoor hebben ze tien maanden de tijd vanaf het vonnis was uitgesproken. Bij iedere dag vertraging moeten ze ook nog eens 150 euro dwangsom betalen. Voor het pand in de Sint-Jacobsnieuwstraat krijgen ze zelfs de keuze om het eventueel te slopen.