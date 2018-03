Topradio haalt vergunning binnen 10 maart 2018

Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) heeft het Gentse radiozender Topradio toch erkend als netwerkradio. Topradio moest de duimen leggen voor Hit! en stapte naar de Raad van State. Want volgens het radiostation was er geen samenwerking tussen Hit! en Flair. De Raad van State gaf Topradio, na een spoedzitting, gelijk. Minister Gatz wacht een definitieve uitspraak niet af en kent de erkenning toe aan Topradio. Het radiostation moet nu uitzendvergunningen aanvragen en hoopt in de loop van april te kunnen uitzenden."We zijn blij dat we snel goed nieuws hebben gekregen", reageert directeur Bruno Heyndrickx. (YDS)