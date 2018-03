Topoverleg rond 'veiligheid' Lam Gods ONGERUSTHEID OVER LUCHTVOCHTIGHEID IN RESTAURATIEZAAL SABINE VAN DAMME

06 maart 2018

02u51 0 Gent Omdat er in februari een plotse daling was van de luchtvochtigheid in het MSK, is ongerustheid ontstaan over de veiligheid van het Lam Gods dat daar wordt gerestaureerd. Minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz roepen alle betrokkenen samen.

Het 15de-eeuwse kunstwerk van de gebroeders Van Eyck wordt gerestaureerd in een speciaal daarvoor ingerichte kamer in het Museum voor Schone Kunsten. De restauratie verloopt in fasen en is al enkele jaren aan de gang. De museumbezoekers kunnen de werkzaamheden achter glas volgen. Maar de restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) hebben onlangs aan de alarmbel getrokken. Ze hekelen het feit dat er geen veiligheidsprotocol is om het werk te beschermen. Er zou een probleem zijn met de luchtvochtigheid in de zaal.





Minister-president en minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Cultuur Sven Gatz dulden geen onregelmatigheden wat het kostbare retabel betreft. Dus roepen beide ministers alle betrokkenen bij elkaar om risico's bij de restauratie van Vlaanderens belangrijkste erfgoedstuk uit te sluiten. Dat zijn het KIK, het MSK, de stad Gent en de kerkfabriek. Het Lam Gods is beschermd via het Topstukkendecreet en het Onroerend Erfgoeddecreet. Samen investeerden beide ministers al anderhalf miljoen euro in het restauratieproject. Ook de kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal betaalt 20 procent.





Maar is er wel een probleem? "Er is alvast geen structureel probleem", zegt Gents cultuurschepen Annelies Storms (sp.a). "Er zijn de voorbije maanden wel een aantal alarmen afgegaan. Zo was er op 18 februari een brandalarm, en dan vallen automatische de gastoevoer en ook de stoomketels uit. De brandweer en G4S zijn ter plaatse gegaan, en het bleek loos alarm te zijn. Gisterenmorgen bleek dan dat de luchtvochtigheid enorm gedaald was. Het MSK heeft onmiddellijk ingegrepen en de stoomketel weer opgestart. Op 12 en 13 februari was er een overvalalarm afgegaan, maar toen bleek het telkens te gaan over het per ongeluk indrukken van de noodknop in zaal 4, waar het retabel wordt gerestaureerd."





"Wij delen uiteraard alle bekommernissen. We nemen de acclimatisatie en de beveiliging zeer ernstig. In 2017 en 2018 samen investeren we 800.000 euro in de installaties voor de luchtvochtigheid. In 2017 werden de koelmachines vernieuwd, in 2018 zijn de stoomgeneratoren aan de beurt. Bij brandalarm meten we meteen de luchtvochtigheid en controleren de installatie."