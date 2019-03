Topjaar voor baby’s in AZ Jan Palfijn Sabine Van Damme

01 maart 2019

18u18 0 Gent In het AZ Jan Palfijn zijn in 2018 maar liefst 1.239 baby’s geboren, en dat is 2,3% meer dan het jaar ervoor. Ook dat was nochtans al een ‘goed baby-jaar’.

Met 1.239 nieuwe mensjes deed het AZ Jan Palfijn het beter dan ooit voordien. In 2017 kwam daar 1.184 kindjes ter wereld, en dat was al 4,8% meer dan in 2016, toen 1.129 kleintjes er het levenslicht zagen. Het aantal geboortes zit al jaren in stijgende lijn in dat ziekenhuis, in tegenstelling tot de eerder dalende algemene demografische tendens.

In 2018 werden in Palfijn 665 jongens en 574 meisjes op de wereld gezet. Daarbij waren 32 tweelingen. Het overgrote deel kwa op natuurlijke wijze ter wereld, 17% had een keizersnede nodig. 110 vrouwen kozen voor een bevalling onder water. De Kraamafdeling van het Jan Palfijnziekenhuis werkt met 11 gynaecologen, 7 kinderartsen, 48 vroedvrouwen en 3 zorgkundigen. Het ziekenhuis behaalde sinds 2008 elke keer het kwaliteitslabel BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative), dat wordt uitgereikt door de Wereldgezondheidsorganisatie. In 2018 werden de vroedvrouwen van AZ Jan Palfijn nog bekroond met de Gouden Pinard, de prijs van de beroepsvereniging van vroedvrouwen voor het beste vroedvrouwenteam.