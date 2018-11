Topeditie van de Zesdaagse afgesloten met Gents feestje “Eigenlijk kunnen we niet veel meer verbeteren” Redactie

18 november 2018

18u42 1 Gent De Zesdaagse werd gisteren in de vooravond afgesloten met Gentenaar Iljo Keisse die voor een bomvol Kuipke als eerste over de meet reed. Sportief was het een topeditie, maar ook qua sfeer was 2018 een fantastisch jaar. Maandagochtend start de voorverkoop voor de editie van 2019.

De tribunes tot de nok gevuld, en het middenplein bomvol mensen. Zo sloot de Zesdaagse gisteren een topeditie af. Het bier vloeide rijkelijk, maar niemand werd zo dronken dat er problemen van kwamen. Een vrolijke bende bouwde een metershoge bekertjestoren, en hier en daar werd al eens een held omhoog gegooid, maar het ging er dus allemaal gemoedelijk aan toe.

Op de piste was er wel spanning, omdat het op sportief vlak echt een topeditie met wisselende kansen was. Vorig jaar reed Iljo Keisse niet mee, wegens geblesseerd, waardoor het eerder saai was. Niks daarvan dit jaar, spannend tot de laatste rondes, en uiteindelijk Iljo die met zijn Italiaanse ploegmaat Elia VIviani de Zesdaagse won, tot groot jolijt van zowat 6.000 toeschouwers. Jong en oud genoten. Gent heeft het beste publiek van alle Zesdaagses.

“Het was inderdaad een topeditie”, zegt ook Chris Van Noppen van organisator Golazo. “Veel beter dan dit wordt het niet, organisatorisch staat echt alles op punt. Veel gaan we dus niet wijzigen naar volgend jaar toe. Alleen de wegwerpbekers, die moeten er uit. We waren daar al mee bezig, maar zo eenvoudig gaat dat dus niet. De veiligheidsdiensten hebben ons echt afgeraden om met harde herbruikbare plastic bekers te werken. Dat is veel te gevaarlijk voor de renners, en het is nog altijd om hen dat het hier draait. Als iemand op de tribune zo’n harde beker op de boord zet en die valt op de piste, dan wil je het niet meemaken dat een renner daar tegen rijdt. Dat resulteert sowieso in een keiharde valpartij, terwijl zo’n plastic wegwerpbekertje gewoon plat gereden wordt. Ook vanuit het middenplein kunnen bekers op de piste gegooid worden. Doorgaans gebeurt dat niet, maar één is genoeg om ongelukken te veroorzaken.”

“Toch ligt ook dat thema ons nauw aan het hart. Na de hetze bij het begin van deze Zesdaagse zijn er enkele bedrijven die zich spontaan hebben aangeboden om ons te helpen overschakelen naar een ecologisch alternatief. De kans is groot dat we niet met herbruikbare bekers gaan werken, maar eerder met recycleerbare exemplaren. Die kunnen hier netjes worden samen geveegd en verwerkt. Maar dat moet dus nog bekeken worden.”

Gent Agressief

Van Noppen betreurt overigens de agressieve manier waarop ze zijn aangepakt door het Gents MilieuFront. “Het was echt niet nodig ons dagelijks te bellen en onze mailadressen op Facebook te posten om mensen op te roepen om ons te mailen. We waren al bezig met het ecologische aspect van de Zesdaagse, alleen is zoiets niet zo simpel ‘zomaar’ om te schakelen.”

Na de laatste rondjes liepen de tribunes zondag vlot leeg, op het middenplein bleef het volk traditioneel wat langer plakken. Daarna werd er verder gefeest in de Karper, het café van Iljo’s vader Ronie Keisse, op een boogscheut van ’t Kuipke. En wie nu al droomt van de volgende editie van dit wielerevenement: de kaartenverkoop voor 2019 start nu maandag om 11 uur bij Uitbureau.