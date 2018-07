Topchocolatiers combineren twee passies in Onderstraat 09 juli 2018

02u40 0 Gent In de Onderstraat 12 openden meesterchocolatiers Hendrik Mesuere en Mia Ackaert Maison 12 en Atelier Sur Mesure. Boven het prachtig gerenoveerde pand verhuren ze twee appartementen als kortverblijf. "We combineren twee passies: chocolade en gasten ontvangen", zegt Hendrik.

Reeds 18 jaar geeft chocolatier Hendrik les in de Gentse Hotelschool. Daar leerde hij 13 jaar geleden Mia kennen. "Mijn vorig atelier was gevestigd in de middeleeuwse kelder aan de Hoogpoort waar Mia haar bed & breakfast uitbaatte. Maar we misten er het contact met de straat en wilden zichtbaarder aanwezig zijn in de stad. In de Onderstraat vonden we ons droompand", zegt Hendrik. "In Maison 12 staan design, chocolade, workshops en gasten ontvangen centraal. Ik hou ervan een huis te gebruiken voor verschillende doeleinden", vult Mia aan.





Samen staan ze in het ruime atelier waar ze degustaties en workshops willen geven. "Aan toeristen, vrienden, hobbykoks en verenigingen. Met een lage drempel. In mijn keuken vind je geen ingewikkelde chocolade-apparaten maar huis-tuin-en-keukenspullen. We werken samen met Stefan Elias, de bakker-patissier bij Bloch", zegt Hendrik.





Maison 12 grenst aan het parkje van Rijhove in het grafittistraatje. Daar wil het koppel een openbare bakoven op hout bouwen, waar de buurt brood en pastisserie kan bakken. Het project werd goedgekeurd als burgerinitiatief van de stad Gent. "In oktober moet de oven klaar zijn", besluit Hendrik. Info: www.lamaison12.be.





(DVL)