Tom Balthazar duikt op in Blaarmeersen 29 januari 2018

Tijdens de traditionele Bibberduik in de Gentse Blaarmeersen doken 250 dapperen zondagmiddag het amper 5 graden koude water in. Met 13 graden op de buitenthermometer was dit een de warmste Bibberduiken ooit. Maar een koude en schrale wind zorgde er voor dat ook de gevoelstemperatuur niet veel hoger dan 5 graden was. "Je moet wel een beetje zot zijn om dit aan te durven, maar van mijn collega schepen Sven Taeldeman wist ik dat al", lacht schepen van sport Resul Tapmaz die het startschot gaf. Ook de voorganger van Taeldeman Tom Balthazar dook het koude water in op zoek naar een badeend. (DVL)