Toeterprotest tegen nieuw taxidecreet CHAUFFEURS VOEREN ACTIE TEGEN VERSOEPELING SECTOR JEFFREY DUJARDIN

04 juni 2018

02u37 0 Gent De Gentse taxichauffeurs staan onder druk. Het taxidecreet van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kan desastreuze gevolgen hebben voor de sector zeggen de chauffeurs. "Een sociaal bloedbad", zegt Filip Watteeuw. De chauffeurs trokken gistermiddag naar de Zuid voor een 'toeterbetoging'.

"We hebben het gevoel dat niet naar ons geluisterd wordt", zegt Abdulkadir Cetin, taxichauffeur en verantwoordelijke van de betoging. Hij kwam zondagmiddag samen met collega-chauffeurs op het Woodrow Wilsonplein in de hoop gehoord te worden. Tientallen wagens toeterden meer dan een minuut lang, wat voor een oorverdovend lawaai zorgde. "Wij hebben ook een open brief gestuurd naar meneer Weyts, maar het bleef stil", zegt Cetin. In de brief kaarten de chauffeurs de problematiek aan van een 'open en democratisch taxibeleid'. Minister Weyts wil de taxi's vooral 'democratiseren' zodat het een 'waardig alternatief wordt voor iedereen'. Concreet zullen taxidiensten voortaan zelf hun prijzen mogen bepalen, met een minimumtarief. Taxidiensten krijgen ook meer bewegingsvrijheid. Dat betekent in de praktijk dat een taxi die een klant van Antwerpen naar Gent brengt ook passagiers kan oppikken in Gent. Daardoor kunnen ook chauffeurs van buiten de stad werken in Gent.





"Ik sta 100 procent achter het protest van de taxichauffeurs", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). "Het is een sector die al zeer kwetsbaar is. We hebben een aantal jaar geleden het aantal vergunningen in onze stad beperkt, om de concurrentie en de sector gezond te houden. Nu met het nieuwe decreet kan dit allemaal in het water vallen. Dit kan een sociaal bloedbad worden." Een andere zaak die in het nieuwe taxidecreet vermeld word, is de versoepelde regelgeving rond de vergunningsvoorwaarden. Die worden beperkt tot de minimumvereisten die echt belangrijk zijn voor de passagier: de chauffeurs bezitten alle nodige attesten en de voertuigen zijn net, veilig en gekeurd.





Marktaandeel vergroten

De versoepelde regelgeving moet de weg ook vrijmaken voor alternatieve diensten zoals Uber. Dit vormt ook een groot probleem, zo zegt Cetin. "Hoe kan de politie zwartwerkers uit het verkeer halen op deze manier?" Dit wordt ook beaamd door schepen Watteeuw. "Het is nu al moeilijk te controleren, met de bijkomende vrijheid wordt het wel zeer moeilijk."





Vanuit het kamp van Weyts blijven ze positief de toekomst inkijken. "Het nieuwe taxidecreet is een win-win. De sector kan rekenen op eenvoudigere, uniforme regels, een lagere drempel om in de taximarkt te stappen en een vergroting van hun marktaandeel. De klant kan dan weer rekenen op meer taxi's en lagere prijzen. Zo zorgt deze hervorming voor de democratisering van de taxi. En wordt de taxi voor veel meer mensen een écht alternatief om thuis te geraken", zegt woordvoerder Jeroen Tiebout.