Toekomstige bewoners Nieuwe Dokken tekenen milieucharter

De toekomstige bewoners van de Nieuwe Dokken hebben een charter getekend waarin ze zich engageren om de duurzaamheidsambities van de nieuwe woonwijk mee waar te maken.





Bedoeling is dat de wijk een lage impact op het milieu zal hebben. Dat impliceert onder meer duurzame mobiliteit en deeleconomie. Water wordt ter plaatse gezuiverd en hergebruikt, de site wekt eigen warmte en elektriciteit op, en uit afval wordt meststof voor groenzones gemaakt. De eerste fase van De Nieuwe Dokken was bijzonder populair. Er is nu al 80% van de woningen verkocht, ook al is er nog geen steen gelegd. De kopers van de volgende fases zullen ook uitgenodigd worden om het charter te ondertekenen. In totaal komen er 400 woningen. (VDS)