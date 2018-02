Toegankelijkheidsroute Lichtfestival 01 februari 2018

02u50 0 Gent Voor het eerst ontwikkelde de Stad Gent een toegankelijke route voor het Lichtfestival.

Het Lichtfestival wordt zo toegankelijker voor iedereen: rolstoelgebruikers, ouders met een buggy of personen met een verminderde mobiliteit. "We hebben ervoor gezorgd dat het traject zo goed mogelijk berijdbaar is en er zijn ook alternatieve routes, bijvoorbeeld wanneer het traject over kasseien gaat", lichten schepen van Cultuur Annelies Storms en schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (sp.a) toe. In samenwerking met de app On Wheels en de ervaringsdeskundigen van de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid heeft de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent de route geëvalueerd en alle info op kaart gezet. De ondergrond, hellingen of knelpunten: alles staat er op. Meer info via www.onwheelsapp.com/lichtfestival. (YDS)