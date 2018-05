Toch WK op groot scherm in Gent TOTAALSPEKTAKEL MET RANDANIMATIE IN 'T KUIPKE SABINE VAN DAMME

16 mei 2018

02u49 0 Gent Wedstrijden van het WK voetbal uitzenden op groot scherm op de openbare weg mag niet in Gent. Binnen mag het wel, en dus heeft evenementenbureau Eventor 't Kuipke gereserveerd. Voor de wedstrijden van de Belgen, met een hele programmatie errond.

"We hebben zoiets twee en vier jaar geleden al gedaan in Oostende, en dat was telkens een groot succes. Nu kiezen we voor thuisstad Gent", zegt Olivier Orlans van Eventor. "We zenden wel alleen de wedstrijden van de Belgen uit, omdat er op de andere wedstrijden veel minder volk afkomt. Zelfs de finale zenden we niet uit, tenzij de Belgen meedoen. Voorlopig staan er dus nog maar 3 events geprogrammeerd: België - Panama op 18 juni om 17 uur, België - Tunesië op 23 juni om 17 uur, en Engeland - België op 28 juni om 20 uur. Gaan de Belgen door, dan wij ook. Liggen de Belgen eruit, dan zakt de voetbalhype als een pudding in elkaar, leerden we de voorbije jaren. Zelfs de finale boeit de mensen dan maar matig."





Volkslied instuderen

"We vragen 5 euro inkom,. Daarvoor krijg je de match op groot scherm, maar ook veel randanimatie. We starten een uur voor de match en gaan door tot 5 of zelfs 6 uur na de match. We maken een tifo, voorzien een kiss- en een dance-cam, er zijn gadgets, eten en drank. We gaan zelfs samen het volkslied instuderen om massaal te kunnen meezingen bij het begin van de match. We maken er een totaalconcept van, met afterparty. Bij België - Panama komen Pat Krimson en dj TLP langs. Voor België - Tunesië hebben we The Amazing Flowers en dj Neon, de beste techno-dj van het land. En voor Engeland - België komen Partie Party van Kurt Burgelman en dj Thang, ooit een van de residents van The Culture Club."





Eventor maakt veel kans de enige 'grote' organisator in Gent te worden. Voor een echt WK-dorp moet je voorlopig tot in Beervelde rijden. 't Kuipke ligt vlakbij de studentenbuurt en zal dus sowieso een gezellig voetbalspektakel worden.





Tickets voor 'To Russia Wtih Love' kan je kopen aan de kassa's van 't Kuipke, maar de organisatie vraagt zoveel mogelijk online te bestellen om wachtrijen te vermijden. 4.000 mensen kunnen binnen in 't Kuipke: 3.000 op de tribunes en 1.000 op 't middenplein. Eventor hanteert een strikt reglement. Wie dronken toekomt, komt er niet in. Rugzakken zijn niet toegelaten, eigen eten en drank ook niet. Vuurpijlen, Bengaals vuur, maar ook gastoeters en vuvuzela's zijn verboden. Sjaals, gekke hoeden en andere gadgets zijn wel meer dan welkom. Wie het Kuipke verlaat, moet een nieuw ticket kopen om terug binnen te kunnen.





Info en tickets: wkingent.be