Toch veiligheidsnet aan viaduct E17 03 september 2018

Een deel van het E17-viaduct in Gentbrugge is dan toch ingepakt met veiligheidsnetten. Die moeten mogelijke brokstukken van het viaduct opvangen. Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) drong hierop aan bij minister Ben Weyts (N-VA) maar ving aanvankelijk bot. "Het plaatsen van veiligheidsnetten is niet weerhouden als oplossing. Niet omwille van de lengte, maar vooral omdat ze het werk van de inspectie sterk bemoeilijken", liet de minister half juli weten. Een beslissing waar het Agentschap Wegen en Verkeer nu blijkbaar toch op terug komt. Zaterdagnacht heeft de politie nog The Big Rave, een feestje onder het viaduct, stilgelegd na klachten over geluidsoverlast. De fuif was een organisatie van Lustgarten vzw en bracht honderden feestvierders op de been. (DVL)