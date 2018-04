Toch supervuilnisbakken op Gras- en Korenlei 17 april 2018

De hoogtechnologische, zelfpersende vuilnisbakken die Ivago sinds vorig jaar plaatst, mogen dan toch op de Gras- en Korenlei komen. Vorig jaar zag het Agentschap Onroerend Erfgoed dat niet zitten, omdat de site een beschermd stadsgezicht is. Nu heeft het zich blijkbaar bedacht. Ivago bekijkt hoeveel vuilnisbakken er kunnen komen, waar, en wanneer. Onder meer in het Keizerspark plaatste Ivago vorig jaar al zo'n bak. Die perst zelf het afval dat erin geworpen wordt samen, zodat er veel meer in de vuilnisbak kan. Als de bak vol dreigt te raken, stuurt hij zelf een signaal naar Ivago.





Hopelijk bieden die vuilnisbakken een antwoord op het stort dat na elke warme dag in het centrum van Gent wordt achtergelaten.





(VDS)