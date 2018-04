Toch meer partijen naar stembusslag? 24 april 2018

Het ziet ernaar uit dat er toch meer politieke partijen dan gedacht meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Op zondag 6 mei houdt Speakers Corner een politiek debat. Daarvoor werd een algemene oproep gelanceerd naar partijen. Behalve de traditionele - Open Vld, CD&V, sp.a, Groen, N-VA, Pvda, en Vlaams Belang - schreven zich nog een aantal anderen in. Be.One lanceerde zichzelf al, met Meryem Kaçar als lijsttrekker. Maar ook de Multiculturele Rechtpartij van Murat Koylu en GVD (Gent voor Democratie) schreven zich in. Beiden zijn vrij actief op sociale media. En plots is er ook nog een nieuwkomer,: 'De Spiegel' van dierenarts Reza Moqadam. Uiteraard betekent deelnemen aan een debat niet dat er een rechtsgeldige partij is opgericht. Maar als iedereen woord houdt, zijn er dus al 10 lijsten (sp.a en Groen staan samen op één lijst) om uit te kiezen op 4 oktober. Mochten er nog meer partijen zijn, mogen die zich melden bij guy.reynebeau@gent.be om deel te nemen aan het debat. (VDS)