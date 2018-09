Toch geen Batacratie bij échte verkiezingen 04 september 2018

02u35 0

¿Anders dan beloofd trekken die van Cirq dan toch niet naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was nochtans het opzet van hun hele Gentse Feesteneditie voor 2018. Ze gingen voluit voor meervoudige democratie, met inspraak van onderuit. Mensen werden gestimuleerd om zich in te schrijven op de kieslijsten, en Cirq zou die dan effectief indienen voor de échte verkiezingen. Niet dus. "Als we onze beloften willen waarmaken, moeten we er meer tijd in steken dan we in de praktijk kunnen", klinkt de uitleg nu. "Als het is om het half te doen, en één keer te stunten maar het daarna te zien verwateren, doen we het liever niet." Toch blijven ze erbij dat Batacratie een goede aanzet was om bepaalde problemen op te lossen. Bij Cirq hopen ze nu dat de Batacraten zich alsnog zullen verenigen om op te komen, en aan politiek zulleb blijven dien, van onderuit. (VDS)





Meer over Cirq

politiek

verkiezingen