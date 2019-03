Tips voor het weekend: rondreizend filmfestival, recordpoging kinderpolonaise en Chileens theater Lieke D'hondt

15 maart 2019

13u54 0 Gent Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

Ciné Privé in Gent

Het rondreizende filmfestival Ciné Privé strijkt dit weekend neer in Nieuw Gent. Campus Atelier in De Depintelaan wordt op vrijdagavond, zaterdag en zondag omgetoverd tot cinemazaal. Er staan kortfilms en animatiefilms van gevestigde waarden en jong, aanstormend talent op het programma. Vrijdag en zaterdag openen de deuren en de bar om 19 uur, op zondag start het gratis familieprogramma om 14 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via Uitbureau op het nummer 09/233.77.88 of aan de kassa. Meer info op cineprive.be.

Recordpoging kinderpolonaise bij Vlaamse Atletiekliga in Gent

Meer dan 1.397 kinderen die tegelijk de polonaise dansen, daar mikt de Vlaamse Atletiekliga dit weekend op. Tijdens de dertigste editie van de Jeugddag doet de liga een officiële poging om het Belgisch record kinderpolonaise te verbreken. Atlete Eline Berings en Ketnet-wrapper Thomas zullen ook aanwezig zijn. De Jeugddag vindt plaats op zaterdag 16 maart in de Topsporthal Vlaanderen, Zuiderlaan 14 in Gent. Er zijn vanaf 9.30 uur verschillende atletiekspelvormen. De afsluitende recordpoging start om 15.50 uur. Alle info op www.atletiek.be.

City Trail in Oudenaarde

Wie het liever wat sportiever wil, kan zondag in Oudenaarde deelnemen aan de City Trail. De loop- en wandeltocht van 5 en 10 kilometer neemt de deelnemers mee naar enkele cultuur-historische en industriële gebouwen in de stad. Het parcours loopt dwars de enkele gekende gebouwen. Inschrijven kan ter plaatse op de Markt aan 15 euro per deelnemer. Het startschot van de loopwedstrijd wordt gegeven om 10 uur, de wandelaars vertrekken om 10.30 uur. Meer info op www.citytrailoudenaarde.com.

Chileens figurentheater in Evergem

Het Cultuurcentrum van Evergem is zaterdag in de ban van het Chileense figurentheater Teatro Engranaje. In hun voorstelling ‘Micromundo’ vestigen de theatermakers met optische illusies de aandacht op de schoonheid en kwetsbaarheid van alle levensvormen op Aarde. Micromundo: in CC Evergem, Weststraat 31 in Sleidinge. Tickets kosten 10 euro en zijn online te reserveren via de website van het Cultuurcentrum. Alle info op www.evergem.be.

Uilenspel kunstfestival in Gent

Het Monasterium Poortackere in de Oude Houtlei in het centrum van Gent is zaterdag het decor voor gratis het Kunstfestival Uilenspel. Vanaf 13 uur staan er allerlei workshops op het programma voor kinderen vanaf 5 jaar: van uiltjes maken in klei tot djembe en cupcakes versieren. Er is een verteltheater en zoals het een echt festival betaamt, staat er ook muziek op het programma met een silent disco. Meer info op www.uilenspel-kunstfestival.be.