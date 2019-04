Tips voor het weekend: Plaatjes, fietsen en koffie voor vrijgezellen Wouter Spillebeen

11 april 2019



Record Store Day

Voor elke liefhebber van muziek op vinyl of van unieke en zeldzame muziek, is Record Store Day een jaarlijkse hoogdag. Zaterdag brengen lokale platenwinkels voor de twaalfde keer plaatjes op de markt die op geen enkele andere dag te verkrijgen zijn of zelfs met muziek die speciaal voor Record Store Day is opgenomen. Voor (gratis) sfeervolle optredens is Music Mania in Gent de place to be. Daar zal lokaal talent zoals The Bony King of Nowhere, Wallace Vanborn en SX het beste van zichzelf geven op twee podia: eentje voor intieme akoestische sets en een voor korte, krachtige optredens met volledige bands. Meer info: www.recordstoreday.be.

Klassieker van het Goede Doel

WTC De Leierenners nodigt iedereen met goede benen uit om zaterdag ten voordele van drie goede doelen op de fiets te springen. De start en aankomst zijn in Zulte en afhankelijk van welk parcours je rijdt, leidt het parcours je door de Zwalmstreek, de Vlaamse Ardennen en de Pays de Collines. De familietochten van 25 en 50 kilometer zijn uitgetekend om voor iedereen haalbaar te zijn, vooral omdat die enkel over asfaltwegen bestaan. Wie van meer modder houdt, kan terecht op de mountainbiketochten van 45 en 65 kilometer. Bekijk www.klassiekervanhetgoededoel.be voor alle informatie.

Fiesta Europa

Voor wie het allemaal iets rustiger en internationaler wil, is er het drie dagen durende Fiesta Europa. Marktkramers uit alle hoeken van ons continent toeren door Vlaanderen en strijken dit weekend neer op de Markt in Wetteren. “De gezelligste en authentiekste Europese specialiteitenmarkt”, zoals de organisatoren de markt beschrijven, brengt specialiteiten uit Europa en daarbuiten, livemuziek en vooral sfeer met zich mee. Spaans met tapas op een terrasje terwijl de kinderen zich uitleven op springkastelen. De markt mikt vooral op een ontspannen vakantiegevoel. Meer info op www.fiestaeuropa.eu.

Koffie voor vrijgezellen

Vrijgezellen die houden van koffie en die mensen willen leren kennen met dezelfde interesse, worden op hun wenken bediend door de organisatie Active Cupids. Zij organiseren zaterdag een rondleiding en koffie-tasting bij Café Gusta in Oudenaarde. Dat is volgens hen het ideale moment om te netwerken en nieuwe mensen te leren kennen in een ontspannen sfeer. Singles vanaf 25 jaar kunnen deelnemen aan de rondleiding. Voor wie achteraf nog even wil blijven plakken, trekt de organisatie naar de Donkvijver voor een gezellige wandeling. Alle info op www.activecupids.be.

Roodkapje

Een klassiek sprookje met een moderne twist, dat is de musical Roodkapje die dit weekend in première gaat in CC Stroming in Evergem. Elk kind kent het verhaal van Roodkapje, die koekjes brengt naar haar grootmoeder die intussen opgegeten is door de boze wolf. Maar in dit verhaal eet de wolf helemaal geen mensen, want hij is namelijk vegetarisch, tot groot ongenoegen van de vrouwelijke wolf, die altijd maar zin heeft in vlees. Bekende namen zoals Liesa Naert uit Eigen Kweek en Katrien De Becker uit Thuis brengen het verhaal voor kinderen vanaf drie jaar. De speeldatums en tickets zijn te vinden op www.event-team.be.