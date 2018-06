Tim is 'zwijn van het Fonteineplein' 25 juni 2018

Op het feest Congé Dansant in de Brugse Poort werd zondag 'het zwijn van het Fonteineplein' gekozen. Kortom de beste eter.





Winnaar werd Tim Mannens uit Heusden, die negen anderen ver achter zich liet in een wedstrijd bitterballen eten. Hij werkte er op een kwartier maar liefst 72 naar binnen, vijf meer dan zijn dichtste concurrent. "Ik ben sowieso een grote eter. Thuis durf ik al eens een hele taart opeten. Ik denk dat mijn record op negen stuks na mekaar ligt. Ik heb me echt niet moeten forceren hoor. Of dit de mooiste dag van mijn leven is? Nee toch niet. Ik ben gisteren pas getrouwd, dus dat is toch nog iets mooier. Ik heb mij wel wat gespaard qua eten", lacht hij.





(EDG) Foto Gianni Barbieux