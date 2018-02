Tijdelijke oplossing parkeerprobleem Gasmeterlaan 07 februari 2018

02u49 0 Gent Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) informeerde op de commissie Algemene Zaken naar een update over de parkeerproblematiek aan de Gasmeterlaan en de Nieuwe Vaart.

Enkele weken terug vonden enkele honderden chauffeurs onverwacht een waarschuwing onder hun ruitenwisser van de politie met de mededeling dat parkeren op de berm voortaan beboet zou worden. "De huidige parkeersituatie zal binnenkort tijdelijk geregulariseerd worden door het aanbrengen van de nodige signalisatie. Die ingreep wordt donderdag goedgekeurd op het schepencollege en op korte termijn uitgevoerd", zegt burgemeester Daniël Termont (sp.a).





Het gaat evenwel om een tijdelijke oplossing, want de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geraken het voorlopig niet eens over de toekomst van de parkeerplaatsen. "AWV heeft laten weten dat het niet akkoord gaat met het systeem van dwarsparkeren omdat er in het verleden al verscheidene ongelukken plaatsvonden. Zij willen alle plaatsen omzetten in langsparkeren met het oog op een betere verkeersveiligheid. Wij delen met de stad die bezorgdheid, maar een dergelijke ingreep zou een sterke reductie betekenen van het aantal parkeerplaatsen in de Rabotwijk, die nu al kampt met een hoge parkeerdruk. We gaan nu op zoek naar de beste oplossing om zo weinig mogelijk parkeerplaatsen te verliezen. Dit overleg zal zeker enkele maanden in beslag nemen."





(YDS)