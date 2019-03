Tijdelijke invulling ‘De Meubelfabriek’ start op de Meibloemsite Yannick De Spiegeleir

01 maart 2019

20u33 0 Gent In de Brugse Poort is vanavond het startschot gegeven van ‘De Meubelfabriek’: de tijdelijke invulling van de terreinen van de voormalige bowling ‘De Meibloem’ en de voormalige meubelfabriek ‘Pauvers-Vandenberghe’, gaat van start. Twintig organisaties bouwen er aan een broedplaats voor makers, sociale ondernemers en buurtinitiatieven.

Acht jaar na de sluiting van de meubelfabriek in de Meibloemstraat komt er terug bedrijvigheid in de fabriek. De organisaties zullen er drie jaar een tijdelijke invulling inrichten. Het moet een proeftuin zijn voor circulaire economie, sociaal en maatschappelijk ondernemen, sociaal innoveren en artistieke ontplooiing. Het gaat om een breed gamma aan activiteiten: indoorvoetbal, een fietsatelier, meubels en decoratie bouwen met recuperatiemateriaal, een metaalatelier, een buurtkeuken, repetitieruimtes, nieuwe media en journalistiek, boks, yoga, en co-working, een jeugdhuis, stadslandbouw, tweedehands verkoop, ...

Eén van de organisaties die haar intrek neemt is ‘Right to Score’: een project dat voetbal als hefboom gebruikt voor kwetsbare jongeren. “Een pak jongeren komen niet toe aan sporten bij een club omdat ze het lidgeld niet kunnen betalen. Wij nemen die barrière weg. Voetbal is een middel om de jongeren te bereiken”, zeggen Duncan Dhondt en Zakayo Wandolah van Right to Score. Ze denken ook aan samenwerkingen met Gentse bedrijven. “Bepaalde bedrijven zijn bijvoorbeeld op zoek naar magazijniers met de juiste attitude. Via ons project hopen we de jongeren en de bedrijven met elkaar in contact te brengen”, verduidelijkt Dhondt.

“De Stad Gent geeft met deze tijdelijke invulling ruimte aan initiatief. Via de inzet van een buurtwerker bij de opstart van het project, ondersteunt de Stad Gent de initiatiefnemers ook om de connectie met de buurt te maken. Daarnaast wil de Stad in de Meubelfabriek leer-, activerings- en tewerkstellingskansen creëren, met specifieke aandacht voor werkzoekenden en bewoners met een leefloon”, zegt schepen van Buurtwerk Astrid De Bruycker (sp.a).

Vzw De Meubelfabriek kreeg de symbolische sleutel van de site overhandigd uit handen van schepen van Ruimtelijke Planning Sami Souguir (Open Vld) . “Met het oog op de tijdelijke invulling heeft sogent afgelopen najaar de terreinen en gebouwen veilig gemaakt. De bowling werd gesloopt. De activiteiten zullen voornamelijk plaatsvinden in de voormalige meubelfabriek (2.500 m²) en de buitenruimte (5.000 m²). De in totaal 8.000 m² grote site kan zo extra ‘zuurstof’ geven aan de Brugse Poort, één van de dichtst bebouwde wijken van Gent.”

Lucht en ademruimte

Plannen van de vorige eigenaar van de Meibloemsite, Adelaar Properties, om er een woonontwikkeling te realiseren, konden niet verwezenlijkt worden. Sogent kocht de site ondertussen, in opdracht van de Stad Gent. De Stad Gent wil er buurtfuncties en openbaar groen. De site moet een sociale en diverse plek worden waar lokale verenigingen een plaats kunnen krijgen en waar diverse buurtbewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. De Meibloemsite moet de buurt van lucht, ademruimte, activiteit en ontmoeting voorzien. Voor de definitieve inrichting zal een participatietraject opgestart worden met de buurt.