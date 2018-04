Tijdelijke containers na 21 jaar weg SINT-PAULUS NEEMT NIEUWBOUW EN MOESTUIN IN GEBRUIK ERIK DE TROYER

28 april 2018

02u36 0 Gent Kleuter- en basisschool Sint-Paulus op de Ottergemsesteenweg heeft haar nieuwbouw voorgesteld die er voor zorgt dat de school na 21 jaar afscheid kan nemen van de containersklassen die de campus ontsierden. "Er komen 50 plaatsen bij", zegt directeur Ann Meirlaen.

Ergens eind jaren 90 begon in heel wat Gentse scholen het aantal leerlingen toe te nemen en dus werden er vlot containerklassen bijgebouwd in afwachting van een oplossing. Een school bouwen kost echter veel geld en nog meer tijd en dus bleef de tijdelijke oplossing staan. Sint-Paulus was zo'n school. Na 21 jaar zijn de containers er eindelijk weg om plaats te maken voor een groene kleuterspeelplaats.





Groot feest

Het feest gisteren was groot. De containerklassen waren al een tijdje weggenomen, maar nu nam de school de nieuwe klassen en speelplaats officieel in gebruik. "Die containerklassen werden in 1997 geplaatst. Eigenlijk heb ik ze hier altijd geweten", lacht directeur Ann Meirlaen. "We hebben nochtans schoolgebouwen die naar Gentse normen relatief jong zijn. De containerklassen kwamen er kort nadat een nieuwbouw werd gezet", legt de directeur uit. "De school was een samensmelting van twee scholen en ze werd al snel zo populair dat zelfs die nieuwbouw niet meer volstond."





De nieuwbouw biedt plaats aan drie kleuterklassen en een eerste leerjaar. "Dat betekent dat we twee extra klassen hebben in totaal en dus een 50-tal extra plaatsen kunnen creëren. Ook dat is belangrijk want de druk op de Gentse lagere scholen is groot. Onze school trekt niet alleen veel kinderen uit de buurt van het Sint-Pietersstation aan, maar ook heel wat kinderen uit de rand van Gent. Veel kinderen uit Ledeberg steken bijvoorbeeld letterlijk de brug over om hier naar school te komen", aldus de directeur. "We zullen die plaatsen geleidelijk aan beschikbaar maken."





Kippen

De nieuwbouw werd gezet net achter de oude containerklassen. Die containers zijn weggehaald en die plek is inmiddels omgetoverd tot een gloednieuwe speelplaats voor de kleuters. Er is zo ook ruimte vrij gemaakt voor een voetbalveld met kunstgras, zitplekken op de speelplaats en zelfs een moestuin met een nieuw kippenhok en een berging voor de kinderfietsen. De kleuters lieten zich gisteren alvast gaan op hun nieuwe groene speelplek waar zelfs een boom staat om in te klauteren.





Maar riskeert de school van de Broeders van Liefde nu niet nog aan populariteit te winnen en weer met plaatstekort te kampen? "We zullen kunnen groeien, maar ik denk niet dat we in de toekomst nog snel nieuwe containers zullen nodig hebben", besluit de directeur.