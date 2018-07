Tientallen gezinnen drietal uur zonder stroom 04 juli 2018

Enkele tientallen gezinnen uit de omgeving van de Groenestaakstraat en de Lusthoflaan in Mariakerke zaten gisteren een drietal uur zonder stroom. Arbeiders hadden er met een kraan een kabel geraakt waardoor er een defect ontstond. Het incident zorgde voor een impact bij een cabine in de Lusthoflaan. Eandis kwam ter plaatse. Iedereen had rond 10.30 uur alweer elektriciteit. (JEW)