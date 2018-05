Tienkoppig team smukt boomspiegels op 08 mei 2018

02u48 0

De stad Gent wil de straatbomen een mooier uitzicht geven. De plantvakken waarin de bomen staan, de zogenaamde boomspiegels, zullen in de toekomst beter onderhouden worden. Daarvoor wordt een speciaal, tienkoppig team binnen de Gentse groendienst opgestart.





De boomspeigels in de Arteveldestad zullen vergroot worden, en er zullen bloemperken of gras aangelegd worden. Zo krijgt onkruid geen kans.





Waar mogelijk, worden ook voetpaden uitgebroken en vervangen door een groene berm.





De Gentenaars zullen ook gesensibiliseerd worden om niet langer fietsen of vuilnisbakken in de verzorgde boomspiegels te plaatsen. (VDS)