Tiende Gentse Schoolstraat in Hazenakker en Ooievaarsnest in Gentbrugge
Yannick De Spiegeleir

27 februari 2019

Gent Deze ochtend ging de tiende Gentse schoolstraat van start in Hazenakker en het Ooievaarsnest in Gentbrugge.

Gent startte in 2012 als eerste stad in Vlaanderen met schoolstraten. Voor deze nieuwe schoolstraat sloegen BSGO Gentbrugge, het Atheneum Gentbrugge en de ouders van de basisschool de handen in elkaar. Vanaf vandaag worden de straten Hazenakker en het Ooievaarsnest iedere ochtend en ook op woensdagmiddag een half uur afgesloten voor alle inkomend gemotoriseerd verkeer.

“Veiligheid onderweg naar school, is voor ons een topprioriteit. Dat bereiken we niet alleen door te investeren in stap- en fietsinfrastructuur, maar ook door de omgeving van onze scholen verkeersluw te houden", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Een schoolstraat is niet alleen goed voor de verkeersveiligheid, maar is ook één van de concrete voorstellen vanuit Vlaanderen om te komen tot gezondere lucht aan de schoolpoorten”, vult schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) aan.