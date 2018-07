Tien dagen Feesten in tien foto's FOTO'S: WANNES NIMMEGEERS

24 juli 2018

02u32 0 Gent Het zit erop. De portemonnees zijn leeg, de laatste Irish coffee is geschonken, de zoveelste herbruikbare beker ingewisseld. Als toetje graaiden we nog even in de 1.332 foto's die onze fotograaf Wannes Nimmegeers instuurde tijdens de Feesten. Deze selectie wilden we u dan ook niet onthouden. Heeft u er nog geen genoeg van? Dan kan je nog meer beelden terugvinden op de Facebookpagina Het Laatste Nieuws uit Gent.

Het was bij momenten bijzonder druk in Gent. De tweede zaterdag klokte af op een duizelingwekkende 200.000 bezoekers. Ook een dag eerder tijdens de dj-set van Dirk Stoops (foto) stond het St-Baafsplein eivol.





Tien dagen dansen, springen en drinken...





Dat eist zijn tol, maar echte Gentenaars helpen elkaar.





De traditionele Omgang der Stroppendragers lokt elk jaar een massa kijklustigen naar het Gravensteen





"Hoeveel?" De rekening aan de toog kan ferm tegenvallen met statiegeld inbegrepen





Ramp? Geen nood. De hulpdiensten waren voorbereid. Ze hielden dit jaar een grootschalige oefening op Bata, waar een stelling was ingestort (al was dat uiteraard in scène gezet).





De vuur- spuwende draak op de Belforttoren, de held van deze Feesteneditie





De laatste feestvierders. Volhouden tot de laatste snik, tot maandagmiddag dus. Best vermoeiend, maar het schept wel een band.





De Vlasmarkt op haar best: laat je aan het Rad van Fortuin binden,





en de rest van het plein bekogelt je met waterballonnen. Verfrissend.





Bamboestokken en geweren: het was nodig op de Sint-Baafssite, want bij MiramirO ontsnapte geregeld een bruine neushoorn. Gevaarlijk!





Het waren tien lange dagen. Een dutje van tijd tot tijd kan wonderen doen.





