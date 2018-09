Tien chauffeurs met drugs achter stuur 04 september 2018

Bij een controleactie op zondagochtend heeft de Gentse politie tien chauffeurs betrapt die drugs genomen hadden.





De controles werden uitgevoerd door de Verkeersdienst en agenten van het commissariaat Wondelgem. Tussen 5.30 uur en 8 uur stonden ze op de Wiedauwkaai in Gent. 5 van 48 gecontroleerde chauffeurs hadden te veel gedronken. En maar liefst 10 personen legden een positieve speekseltest af.





Twee bestuurders hadden alcohol én drugs in het bloed, en moesten daarom hun rijbewijs voor 15 dagen afgeven. "De cijfers leren ons dat we moeten blijven inzetten op controleacties gericht op alcohol en drugs in het verkeer", schrijft de politie in een persbericht. Dat zal blijven gebeuren. (OSG)