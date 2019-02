Thriller De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

01 februari 2019

Soms zijn de verhaallijnen van de realiteit sterker dan die van de fictie. Hoe ingenieus series als ‘De Dag’ en ‘Over Water’ ook geschreven zijn, ze kunnen in de verste verte niet tippen aan wat er zich woensdagavond live voor onze ogen afspeelde. Wie de eerste aflevering van de miniserie ‘Wie gaat naar de Heizel?’ de week ervoor had gezien, wist nochtans dat de ontknoping zenuwslopend zou worden. Dat het alsnog op een happy end zou uitdraaien – deze column wordt enkel in de regionale editie van Gent en omstreken gedrukt – zag niemand meer aankomen. Pas een minuut na het voorziene einde konden de goeden het tij keren, daar kan Netflix een puntje aan zuigen! Waar in Amerikaanse series stoere acteurs en sexy babes in exotische oorden voor spanning zorgen, zagen we woensdag bonkige Oekraïners, ijskoude Noren en een enkele Georgiër onze oorlog uitvechten in de Oostendse polderklei. Hun namen bezorgden de bijna pensioengerechtigde Frank Raes bij een snelle balcirculatie ei zo na een gespleten verhemelte. Soit, we hebben het gehaald en iedereen met blauw-wit bloed kon feestvieren.

Niet dat het geloof bij iedereen even groot was. Ik heb de gewoonte om op sociale media te volgen waar mijn kennissen de match volgen en de commentaren waren er niet naast, vooral tijdens de eerste helft. Een aantal van mijn vrienden, die ongetwijfeld beter geschoold en een pak ervarener zijn dan trainer Jess Thorup en manager Michel Louwagie samen, verbanden nieuwe aanwinst Roman Bezus naar Siberië en verwensten de hele verdediging naar de B-kern. Een enkeling vond de vergelijking opgaan met FC De Kampioenen. Het is iets typisch Gents, dat gemekker, al weet ik dat mijn Facebook-vriendjes erbij zullen zijn als we beschilderd en gemutst het Koning Boudewijnstadion betreden. We hebben een afspraak met de geschiedenis op 1 mei, Buffalo’s!