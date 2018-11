Themazitting rond geweld tegen politieambtenaren: “Parket hanteert nultolerantie” Wouter Spillebeen

28 november 2018

16u10 2 Gent Het parket Oost-Vlaanderen houdt donderdagvoormiddag een themazitting rond geweld tegen politieambtenaren in de Gentse rechtbank. 27 beklaagden zijn gedagvaard in twintig verschillende dossiers.

De zitting staat volledig in het kader van geweld of agressie tegenover politiemensen. In zeven van de twintig dossiers die zullen voorkomen, worden de acht beklaagden beschuldigd van slagen aan een politieambtenaar. In de andere dertien dossiers, waarin negentien personen gedagvaard zijn, gaat het om weerspannigheid. Een van die verdachten zou ook een politieambtenaar bedreigd hebben.

Met de themazitting wil het parket een duidelijke boodschap de wereld in sturen. “We hanteren een nultolerantie voor geweld tegen mensen die een openbare dienst of een functie van algemeen belang vervullen”, duidt het parket Oost-Vlaanderen. “Het gaat daarbij onder meer om politiemensen, chauffeurs, personeel van het openbaar vervoer, personeelsleden van penitentiaire inrichtingen of binnen het veiligheidskorps, postbodes, brandweerlieden, leden van de civiele bescherming, ambulanciers, artsen, apothekers, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leraars en personeelsleden van scholen en opvoeders in medisch-pedagogische instituten en parkeerwachters. Zij worden sterk blootgesteld aan risico’s van geweld.”