Themadag rond slechthorendheid 21 april 2018

De vzw Anders Horen door Spraakafzien (Ahosa) houdt naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan vandaag een themadag rond preventie van 'lawaaislechthorendheid'. "Hoewel er tal van hulpmiddelen bestaan, blijft communicatie moeilijk voor mensen met gehoorverlies. Onze organisatie staat al 25 jaar voor integratie en participatie in de maatschappij van slechthorende en dove personen die communiceren in gesproken taal", klinkt het. Het evenement start om 9 uur in Auditorium 'De Schelde' in het Provinciaal Administratief Centrum aan het Woodrow Wilsonplein. Hanne Keppler, docent audiologie aan de UGent geeft er een lezing over de effecten van lawaaiblootstelling. Ook acteur Warre Borgmans komt spreken. Gratis toegang. Het evenement eindigt om 12.15 uur met een broodjeslunch. (YDS)